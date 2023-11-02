近日國小生流行的「蘿蔔刀」，雖然是塑膠刀卻可戳破紙張、水果，引起學生安危疑慮。其實這種玩具起先是從大陸風行起來的，而目前又有新的「鼻吸能量棒」在大陸的學童之間流行起來，且台灣許多網購平台也有在販賣。

最近在小朋友之間風行起來的玩具「蘿蔔刀」，最早是一名大學生使用3D列印做出來的產品，隨後在抖音上引起瘋傳，許多兩岸的中、小學生都被這種新玩具吸引，但實測後該玩具卻可輕易戳破水果，且擔心小朋友會有暴力行為，引起不少家長擔憂。

除了蘿蔔刀外，近日大陸的學生們還流行使用「鼻吸能量棒」，來達到提神、醒腦的效果，類似傳統的薄荷棒，且還有各種不同的果香口味，但實際內含物及是否合法仍不確定，相關產品卻已可在台灣的網購平台上輕易購買。

「鼻吸能量棒」可在網購平台上購買。（圖／翻攝自網購平台）

臺北市立聯合醫院藥師蔡岳霖曾指出，市面上常見的薄荷棒、薄荷鼻吸劑，裡面含有提神成分「薄荷醇」（menthol），可直接作用於神經受器，產生清涼感，但這並無法解決鼻塞問題，而是給人一種緩解鼻塞的錯覺。

食藥署也曾提醒，相關產品取得容易，但使用時除了有清涼感外，也會對鼻黏膜產生刺激，導致鼻黏膜充血，進而降低鼻子呼吸的氣流量，長期使用可能使鼻塞問題惡化，若想要改善鼻塞，應找出原因並進行治療。

此外，食藥署更強調，因為幼兒的器官尚未發育成熟，對藥品的吸收力、代謝和成人不同，假若想讓兒童使用，一定要注意外盒或藥品標示的用法、注意事項、使用年齡等，及使用後出現不適症狀的處理方式。