在感情裡容易沒安全感，明明很愛對方，卻總是會不小心用力過猛成為對方眼中黏踢踢的恐怖情人，導致每一段感情最後都遺憾收場嗎?這些在親密關係中充斥著不安與焦慮的感受，與你童年所形成的依附關係息息相關。

「依附理論」最早由心理學家John Bowlby提出，他將依附種類分為「安全依附」、「焦慮依附」及「逃避依附」3大類型，後由Hazan和Shaver 2位學者，將依附理論擴大到成人戀愛親密關係中進行研究。

其中，「焦慮依附」的人格主要形成於兒時的經歷，若主要照顧者對於孩子的照顧態度矛盾，情感反應前後不一，忽冷忽熱，無法及時或正確地給予嬰兒適當的回應，導致嬰兒會對照顧者的行動感到疑惑迷茫，產生不安全感，長大後也會對於自己的價值感到質疑，不確定自己是否值得被愛。

此外，「焦慮依附」的人在親密關係中亦容易感到焦慮不安，特別渴望與人建立親密的關係，卻又害怕被拋棄，例如另一半只要訊息稍微回晚了一些，就開始在腦海中自行設想，對方是不是不愛自己了，焦急地想要得到對方的回覆，以確保自己還被愛；又或者經常擔心自己在關係中的表現不符合伴侶的期待，缺乏自信心，凡事往負面的方向思想，一旦戀愛就會完全遷就對方，喪失自我。

不過專家表示，依附關係也並非永遠固定不變，即使一開始沒有成功建立起安全的依附類型，仍然可以透過後天的練習來改善自己的焦慮的情況，練習方式如下：

【學習客觀地釐清問題】

「焦慮依附」的人在感情中，總習慣將所有的錯誤都歸咎於己，但每件事情是由許多因素匯集而成的，可以試著練習用客觀的角度看待問題，理性的溝通與分析，進而了解問題的成因。

【對焦慮喊停】

當焦慮來襲時，可以停下手邊的工作，藉由從事自己喜歡的活動，像是聽音樂、冥想、運動等，透過轉移注意力的方式慢慢平緩心情，再慢慢釐清自己不安全感的來源。

【練習肯定自己】

可以準備筆記本，每天記錄認為自己做得好的小事，並反覆提醒鼓勵自己，以此幫助自己建立自信心。

【尋求諮商師的專業幫助】

諮商在當今社會中已經是相當普及的事情，不要擔心別人的異樣眼光。諮商不一定是病人的專利，若身邊沒有適合的傾訴對象，那麼尋求專業的諮商師協助，也是很好的方法。