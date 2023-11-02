國民黨高市第6選區參選人陳美雅今（2）日再批，高市議長康裕成辯稱黃捷有事沒到，才把她的看板放在校園，認為議長用公款助選，違反行政中立。（陳美雅提供）

民進黨高市議員黃捷正競選高雄第6選區立委，但日前黃捷看板進入雄女，遭藍營質疑政治進入校園。國民黨同選區立委參選人陳美雅今（2）日再批，民進黨高市議長康裕成用公款助選，違反行政中立。對此，康裕成回應，她是邀雄女校友去，選戰將近各參選人難免緊張，請各界勿過度解讀。

雄女棒球隊日前初登黑豹旗，創下賽史上首支全女子球隊歷史，高市議長康裕成、市議員湯詠瑜等人10月30日特別到雄女慰勞棒球隊，並頒發5萬元獎勵金，但國民黨抓包合影中出現剛宣布跨區參選立委的黃捷手舉牌，質疑民進黨為了黃捷選舉，不惜把政治黑手伸入校園。

陳美雅質疑，民進黨議長康裕成使用公費，卻把黃捷競選看板搬進雄女校園；公款給學校原是美事一樁，但只通知特定議員就有失公平，不僅教育委員會成員沒被通知、連選區內的議員都不知情，非常不應該。

陳美雅痛批，民進黨議長這種用公款為同黨特定參選人助選的舉動，明顯違反行政中立，不但是可恥的行為，更做了最錯誤的示範，把政治黑手伸進校園的離譜行徑，「這真的比扯鈴還扯！」

面對質疑，康裕成今再重申，此活動是邀請具雄女校友身分的議員一起去，黃捷、湯詠瑜2位都是雄女優秀的校友，因此2位都有邀請。相關活動安排均與往例並無太大差異，議員們如有不同需求與指教，均予以尊重，不另做評論。

康裕成表示，「選戰將近，各參選人難免緊張，請各界勿過度解讀，並祝福議員們各項事務都順心」。