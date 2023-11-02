詐騙集團招數不斷進步，金門縣警察局察覺近期很常見的AI人工智慧技術，出現一種「深偽(Deepfake)」的技術應用，能結合AI仿真人學習，加上影像合成，能以非常逼真的方式，來達到「換臉」或是「變聲」等效果，透過視訊誘使民眾上當。警方提醒，如果與熟人視訊察覺有異，或與生活中未見過的人或者自稱檢警的公務人員視訊，可要求對方轉頭、變換姿勢、在臉前揮手，藉由影像破綻分辨對方是否使用深偽AI技術，以免遭騙。

警方指出，早期「深偽技術」主要用於假訊息散布，或是誹謗，以及侵犯個人隱私等犯罪行為，例如先前YouTuber小玉換臉事件，或是模仿名人進行冒名宣傳。然而，隨著這項技術的普及，其應用範圍逐漸擴展到娛樂、新聞、社交媒體，甚至進一步被詐騙集團學習應用。

金門縣警局特別針對「深偽技術」進行研析，並列舉深偽結合詐騙的三大手法，包括：

1.電話詐騙（猜猜我是誰）：歹徒利用模仿特定人物聲音的功能，冒充親朋好友或其他知名人士的聲音，取信被害人後，以詐騙金錢和個人資料。

2.視訊詐騙：「深偽技術」可用於合成逼真的影片、語音，或結合視訊功能，冒充企業高層向下屬發送虛假指示，例如要求轉移資金或提供機密信息。

3.恐嚇詐騙：詐騙集團可能會將個人肖像移花接木，用以合成不雅照片，在寄送給被害當事人，藉此恐嚇勒索。

金門縣警局長盧廷彰呼籲社會大眾，不能再以「眼見為憑」看待網路所見，「深偽技術」結合詐騙手法，個人的聲音和影像遭到盜用後，民眾更難區分真偽，面對科技進步所帶來的犯罪威脅時，保持警惕和懷疑的心態，檢查來源的可信度，化被動為主動，確保信息的真實可靠，才不會落入詐騙集團陷阱。