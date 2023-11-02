以色列軍方宣布，以色列國防軍突破了哈馬斯的第一道防線，正在逼近加薩城中心區，不過戰鬥也造成死傷，目前累積陣亡17人。

以色列時報()報導，以色列國防軍發言人哈加里少將(Daniel Hagari)表示，「憑藉提前策劃、精確情報和海陸空聯合攻擊，我們的部隊突破了哈馬斯在加薩北部的前沿防線。」

以色列國防軍第 162 師師長伊齊克•科恩 (Itzik Cohen) 將軍表示，以色列地面部隊已深入加薩，「到達城門口。」

科恩說：「在過去5天，我們摧毀了哈瑪斯的大部分能力，他們的戰略設施、爆炸物製造廠、地下隧道也被我們完全摧毀。」

然而，他也強調，這是一項長期任務，還有很多工作要做。

以色列空軍持續為地面部隊提供掩護。以色列國防軍表示，在周三的一次空襲中，成功擊殺哈瑪斯反坦克飛彈部隊指揮官阿薩爾(Muhammad A’sar)。

軍方表示，這位阿薩爾一直指揮著哈瑪斯的反坦克火箭、反坦克飛彈，不得不說他非常高明，以色列平民和以色列國防軍士兵都因他而遭受了多次襲擊，也造成多起死傷。

周二，一枚此類飛彈擊毀了一輛納梅爾裝甲運兵車(NAMER IFV)上的 11 名士兵。另外兩名以色列士兵在搜索建築物時，遭到到火箭攻擊而死亡。同一天，又有兩名士兵在坦克碾到爆炸裝置時喪生；週三，又有一人在邊境的迫擊砲火中喪生，使得星期二一天，以色列軍隊的死亡人數達到 16 人。

星期四上午，以色列國防軍宣布，耶路撒冷旅第 7007營連長、25 歲的拉馬甘( Ramat Gan,在特拉維夫的東方)預備役步兵中尉-尤瓦爾•齊爾伯 (Yuval Zilber)不幸陣亡。軍方表示，齊爾伯是在周三與哈瑪斯武裝分子的衝突中戰亡，沒有提供更多細節。

以色列國防軍參謀長赫爾齊•哈勒維中將(Herzi Halevi)在給部隊的一封信中表示，在這場對付哈瑪斯的戰爭中，必然會付出沉重而痛苦的代價。但是我們將戰鬥到底。我們正在積極地、主動地在他們的地盤裡與敵人作戰。這一切是為我們的國家，為我們和子孫後代繼續安全繁榮地生活的權利而戰。

以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)在新聞記者會上表示，「戰爭正在按照目標進行。哈瑪斯正遭受嚴重打擊。超過一萬枚彈藥被投向加薩，數千個目標被擊中，數千個地點被摧毀，數千名恐怖分子被消滅。」

「以色列國防軍士兵正在遭遇從隧道、醫院和學校出現的哈瑪斯槍手，以色列消滅所有恐怖分子之前，戰鬥不會停止。 敵人只有兩個選擇：死亡或無條件投降。」

目前以色列最大的目標是將綁架到加薩的242名人質救回。以色列持續的戰鬥引擎各界的批評，包括聯合國代表與國際紅十字會。以色列外交部長科恩(Eli Cohen)與紅十字國際委員會主席斯波爾賈里奇(Mirjana Spoljaric)透過電話交談，科恩嚴厲反駁紅十字會對以色列的說法，他反向紅十字會提出要求：紅十字國際委員會必須先見到所有人質，並為其提供醫療援助。

科恩說：「如果紅十字會不能成功探視被扣押的人質，那就是你們組織的失職。」

以色列表示，作戰攻勢是為摧毀哈瑪斯的基礎設施，並消滅統治加薩走廊的整個組織。目標是哈瑪斯活動的所有地區，同時盡量減少平民傷亡。