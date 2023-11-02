台北市議會工務委員會11日針對「社子島開發進度」展開專案報告，針對在社子島9大聚落內畫入區段徵收的土地，朝聚落保存方向做調整，初步規畫取消同意比例限制，只要該筆土地有1位土地所有權人不同意即可剃除，取消過去需超過50％的反對比例限制；台北市地政局表示，後續向台北市長蔣萬安報告後，預計11月底提報內政部審核。

北市地政局指出，現行的「剔除區段徵收原則」，是包括土地所有權人及持有面積過半、面積達500平方公尺、不影響防洪計畫及主要計畫等；不過截至今年10月27日止，共有375人陳情不納入區段徵收申請，其中共有183名地主、涉及地號共202筆，依相鄰地號整併為132處，土地面積為3.86萬平方公尺，占社子島全區1.28％。

台北市地政局土地開發總隊長黃群表示，目前市府有對於剃除原則是否在放寬展開檢討，不過針對這202筆土地，會先了解是否影響包含防洪計畫等主要計畫，再檢討是否予以剔除。

他解釋，目前初步的原則，是1969年以前就存在於俗稱「九大聚落」的合法房屋聚落範圍內，且不影響防洪計畫及主要計畫，只要有地主提出申請剔除，即取消土地所有權不同意比例限制，將整筆土地剔除於區段徵收之外。

黃群指出，取消土地所有權不同意比例限制後，九大聚落將有50幾筆土地符合剔除條件，將會以「4處再發展區」模式，未來自主開發時容積從225％降為120％，並須回饋土地20％供公共設施空間使用，與參與區段徵收的回饋機制差不多，但由於部分土地的面積過小，且受到高低差、出入、填土以及擋土問題，另外還有排水設施區需要處理，留下的土地是否過小無法利用，會是內政部土地徵收審議小組的審查重點。

不過工務委員會第一召集人、台北市議員陳政忠提醒，若剔除區段徵收後，是否會造成整個區段徵收受到影響，北市府應強化與地主之間的溝通。