民進黨總統參選人賴清德2日前往苗栗縣苑裡鎮巧聖先師廟參拜，他說，擔任總統首要任務是爭取國家主權，任何事情都可商量，但國家主權不能退讓，他也會帶領國家進步與發展。

賴清德今天下午前往苑裡鎮巧聖先師廟參拜，立委沈發惠、縣議員陳品安、翁杰、苑裡鎮長劉育育、苑裡鎮民代表會主席洪晃琦、綠營苗栗海線立委參選人康世明、民進黨苗栗縣黨部主委李貴富等綠營地方政要都到場陪同。

賴清德致詞表示，他擔任總統首要是爭取國家主權，任何事情都可商量，但主權不能退讓，一旦接受九二共識，會走向香港變成一國兩制，現在對手喊著要簽署服務貿易協定，但若真的通過，會影響各行各業，比如對岸可以舉家搬到台灣，並開立各式店家，他認為主權要堅定守護，才能讓民主自由繼續。

他說，他擔任總統後，也要發展經濟，擔任台南市長時期，從原本失業率5％，在他卸任後已降低到3％，他期間開闢商業區招商、爭取各行各業進駐，改善土地電力人力問題，更提出四大政策，帶來兩兆投資、創造14萬個工作機會，未來也會持續帶領國家發展經濟。

賴清德表示，未來他也要照顧每個人特別是弱勢者，蔡英文總統推動0到6歲國家一起養，他未來做2.0的版本，還有長輩、身心障礙等族群也需要照顧，前總統馬英九、蔡英文都有做到，他也會繼續照顧弱勢族群。

另外，他也想推動高中職全民免學費，幫助家庭困難的學生藉學，只要家庭年總收入不到70萬，讀大學不論公私立每個人補助兩萬元，年收入不到90萬每個人補助1.5萬元，他希望透過教育，讓每個學子變好，只要個人生活好、經濟條件提升，國家就會跟著進步，也希望透過降低教育的負擔，讓每個人都有公平受教權。

賴清德表示，能受邀到訪，更與主委共同為龍柱點睛，讓他感到無限榮幸，今天除了多位縣議員、20位村里長等各界，他這次徵選各縣市立委人選，是希望栽培好的新人才，才有好的未來，康世明是學校老師出身，還擔任竹南鎮長，5年來執政勤政愛民又清廉，得到鄉民很多支持，他認為要提供更多年輕、又潛力，跨黨派、跨世代、跨領域，好的人才不只有民進黨內人，社會才會進步發展。

他表示，康世明提出的政見很好，包括五楊高架延伸到苗栗、竹南鐵軌高架化或地下化，以及活化鐵路倉庫帶動地方發展，並發展科技產業，串聯苑裡、通霄、三義與銅鑼等科技廊帶，帶動地方發展，還有提高醫療水準，這些政見絕對會實踐。