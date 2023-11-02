15歲的少年Cosine（化名）打架、翹課、接觸毒品，最後對老大連開15槍，父親在法院上甚至說「不要這孩子了」，最後遭判刑12年，在明陽中學時報笞升學班，最後考取大學並假釋出校，每年都走入少觀所，擔任更生少年關懷協會志工。

更生少年關懷協會成立30年，運用三級預防的概念，建立貫穿式兒少保護系統，從司法少年開啟服務回推至社品預防工作，並開展包括司法與逆境少年服務、安置保護與自立、社區兒少培力發展、青少年職培就業、家庭支持服務及兒少故事倡議發聲等服務。成立以來共陪伴24萬人次少年找到未來的方向。

更生少年關懷協會主任陳彥君表示，隨著社會變遷，現在少年常犯的刑事案件以毒品及詐欺較多，有時犯罪只是一念之間，希望社會多一些包容、理解，讓他們可以獲得有選擇的人生。

更生少年關懷協會將從即日起至5日在未來咖啡展出「30周年特展」，讓民眾感受到生命中的重要抉擇，並瞭解協會如何幫助青少年，邀請社會大眾透過本次展覽，瞭解青少年的困境，成為接住生命的那雙手。

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