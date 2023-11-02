民進黨總統參選人賴清德2日下午赴苗栗縣後龍鎮慈雲宮參拜。（謝明俊攝）

民進黨總統參選人賴清德，2日下午3點多抵達苗栗縣後龍鎮慈雲宮參拜，賴清德再次指控國民黨立委馬文君洩密及阻擋潛艦國造，並要現場民眾支持他和民進黨提名的立委參選人康世明以及曾玟學，他當選總統一定讓22個縣市平衡發展，賴清德並提出參選3項訴求，保證當選後維持民主和平，爭取選民認同。

賴清德2日在苗栗縣選舉行程第2站是來到後龍鎮知名的慈雲宮，包括行政院中部辦公室執行長徐定禎、立委沈發惠、立委參選人康世明及後龍鎮長謝清輝都到場力挺。

賴清德表示，後龍鎮原本5萬多人，現在只剩3萬多，人口流失，是很嚴重的問題，賴清德當總統，讓康世明當立委，一起來提昇後龍，台灣的經濟等各項表現都是名列世界前面，他如果當選總統，要讓每個縣市都平衡發展。賴清德並推薦民進黨提名的立委候選人康世明及禮讓參選的曾玟學，希望在場鄉親一起支持他們3人進入中央。

民進黨總統參選人賴清德2日下午赴苗栗縣後龍鎮慈雲宮參拜，立委參選人康世明等到場力挺。（謝明俊攝）

後龍鎮長謝清輝到場力挺賴清德，賴清德也答應謝清輝明年1月13日如果當選總統時，一定會回慈雲宮還願，但是賴清德也要謝清輝說挺就要真挺，說到做到。

賴清德接著再度砲打馬文君涉嫌洩密給韓國，賴清德說，阿扁當年當總統時，美國要賣給4艘紀德級驅逐艦、8艘潛艦、12架P3C反潛機等武器，都是國民黨和親民黨在阻擋，現在馬文君又在擋國造潛艦，才做第1艘就擋下來，未來他當上總統，大家一起來完成潛艦國造。

賴清德並提出3項參選訴求，首先是他當選後促進民主和平，讓子子孫孫能在這生存，其次是打擊黑金詐騙，讓善良老百姓可以在這社會過好日子，第3是他當選總統後要結合全體民眾一起作善事。