豆漿是早餐必備飲品之一，能為健康帶來許多正面影響，但當心錯誤的喝法恐致反效果。對此，營養師夏子雯表示，豆漿是很好的蛋白質來源，但因此就把豆漿當水喝、用豆漿代替鮮奶來補鈣，或經常飲用含糖豆漿，恐對身體造成傷害。另外，天冷時不少人都習慣喝熱豆漿，若長期喝超過60℃以上的熱飲，會使罹患食道癌風險大增，不可不慎。

夏子雯在臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文表示，無糖豆漿為良好的蛋白質來源，在每日飲食指南中的「豆魚蛋肉類」排行首位。她說明，飲用1瓶400毫升無糖豆漿等於攝取2份蛋白質，且含有天然的大豆異黃酮及卵磷脂，相當適合增肌減脂、素食者補充。

雖喝豆漿對人體有諸多好處，但夏子雯提醒，下列3NG行為千萬要注意：

1、把豆漿當水喝：豆漿和鮮奶都是富含蛋白質的飲品，當水喝容易造成腎臟負擔，建議無糖豆漿1天飲用400毫升即可；其它的蛋白質來源可從海鮮、魚類、雞蛋及肉類來攝取。

2、不愛無糖豆漿：以含糖豆漿來說，1瓶400毫升的豆漿，約含有4～5顆的方糖，比無糖豆漿多出80～100大卡的熱量，經常飲用容易變胖。

3、用豆漿代替鮮奶：很多人都誤以為豆漿的鈣含量很高，但其實100毫升的豆漿，鈣含量僅14毫克，因此若想補鈣，建議可攝取含鈣量高的鮮奶、無糖優格、無糖優酪乳、乳酪等乳品類，或是深綠色蔬菜、小方豆干、黑芝麻等食物。

此外，耳鼻喉科醫師吳昭寬先前分享，在臨床上曾碰過一名50歲病患，無抽菸、喝酒等不良習慣，卻因長期喝熱豆漿而導致罹患下咽食道癌。他指出，世界衛生組織已把65°C以上的熱飲列為2A可能致癌物。過去英國也有研究發現，長期喝700cc以上且逾60°C的熱飲，致癌率比飲用低溫者高出1倍，值得特別注意。