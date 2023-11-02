本周六、日碧潭東岸廣場將舉辦「2023新北碧潭希望市集Feat.小青新咖啡節」，圖為往年活動情形。（新北市農業局提供）

新北市「希望市集」結合斜槓職人團隊及台灣咖啡發展協會，將於本月4、5日在碧潭風景區東岸廣場舉辦「2023新北碧潭希望市集Feat.小青新咖啡節」，現場販售新北在地優質農產、精選手沖咖啡及職人手作工藝品，更結合「新北好茶」推出飲品特調及甜點，新北市農業局歡迎市民到碧潭漫步市集品茗、喝咖啡。

今年咖啡節以「茶覺好咖啡」為題，將咖啡與「新北好茶」結合，同時也協助推廣在地農產，現場預計有71個攤位，超過80個品牌參與，包括咖啡師、甜點師、手工藝職人與多位在地小農一同展售。現場推出咖啡師與新北好茶品牌合作的限定特調飲品及點心，超過20款市集限定飲品、甜點及輕食，想嚐鮮的民眾不能錯過。

農業局長李玟表示，秉持「農業健康市／式」精神，農業局創出「新北希望市集」品牌，協助在地小農拓展銷售通路，也供市民朋友選購在地新鮮農產，達到減少食物里程促進綠色消費的目標，邀請市民朋友周末來碧潭看看風景的同時，也順便買菜、「拎嘎逼」。