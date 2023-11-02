美國空軍本週三（1）表示，一枚義勇兵3型（LGM-30G Minuteman-III）洲際飛彈從加州范登堡太空軍基地發射後，出現異常情況，隨即在太平洋上提前將其引爆。空軍未詳細說明，但表示正在組建一個發射分析小組進行調查。

U.S. ICBM test just failed.



An unarmed USAF Minuteman III ICBM has been "safely terminated over Pacific Ocean at 12:06 a.m. due to an anomaly during a test launch from Vandenberg Space Force Base, California." pic.twitter.com/IKLsO39VUD — Clash Report (@clashreport) November 1, 2023

據《路透社》2日報導，林思考特上尉（Lauren Linscott）在一份書面聲明中寫道：「空軍全球打擊指揮部（Air Force Global Strike Command）將從每次測試發射中汲取教訓，收集數據能夠識別並修正武器系統的任何問題，以確保義勇兵3型洲際飛彈的持續性、可靠性和精確性。」

義勇兵3型洲際飛彈由波音（Boeing）開發製造，搭載35萬噸當量W78核彈頭，或者47萬噸當量的W87核彈頭。是美國軍方戰略武器庫的重要角色，作為核三位一體（Nuclear triad）的陸基核打擊力量。這枚飛彈的射程約9660公里，時速約可達約24000公里。

目前大約有400枚這種義勇兵3型部署在俄懷明州、蒙大拿州和北達科他州的空軍基地