累計前三季稅後淨利39.15億元，EPS為1.3元。
在第三季，非電腦及顯示器事業佔營收24.2%，並貢獻營業淨利的30.0%；累積前三季，非電腦及顯示器事業佔營收27.2%，並貢獻營業淨利的49.7%。
宏碁集團第3季營收及獲利皆創疫後新高，同時，因為新事業的拓展及核心事業的優化，亦優於疫前。
宏碁(2353)今（2）日召開董事會，通過2023年第三季財報，合併營收為新台幣674.45億元，季增15.8%、年增3.9%；毛利為新台幣72.94億元，毛利率10.8%，高於前一季及去年同期；營業淨利新台幣15.46億元，季增47.8%、年增86.6%，營業淨利率2.3%；稅後淨利新台幣20.08億元，季增44.2%、年增7.0%，單季EPS為新台幣0.67元。
累計前三季稅後淨利39.15億元，EPS為1.3元。
在第三季，非電腦及顯示器事業佔營收24.2%，並貢獻營業淨利的30.0%；累積前三季，非電腦及顯示器事業佔營收27.2%，並貢獻營業淨利的49.7%。
宏碁集團第3季營收及獲利皆創疫後新高，同時，因為新事業的拓展及核心事業的優化，亦優於疫前。
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