累計前三季稅後淨利39.15億元，EPS為1.3元。

在第三季，非電腦及顯示器事業佔營收24.2%，並貢獻營業淨利的30.0%；累積前三季，非電腦及顯示器事業佔營收27.2%，並貢獻營業淨利的49.7%。

宏碁集團第3季營收及獲利皆創疫後新高，同時，因為新事業的拓展及核心事業的優化，亦優於疫前。

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