信邦表示，去年上半年度因大陸疫情封控，造成部分訂單遞延至下半年度趕工出貨，今年度已無疫情因素干擾，加上疫後需求放緩及客戶端消化庫存等因素，今年度客戶端並無額外訂單需求，造成10月合併營收較去年同期減少。

就各產品來看，10月僅汽車及工業應用等產業之銷貨與9月持平，醫療、綠能、通訊及電子週邊等產業之銷售分別較9月減少3.25%、14.20%及12.24%；若依產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔合併營收82.15%；連接器及零組件銷售佔17.85%，若以產業別銷售分佈來看，綠能產業佔合併營收30.70%；工業應用產業佔27.67%；通訊及電子周邊產業佔18.33%；汽車產業佔15.07%；醫療及健康照護產業佔8.23%。

信邦前10月合併營收為281.45億元，年增10.64%。

今年前10月相較於去年同期，醫療及健康照護產業減少3.42%、汽車產業成長25.53%、綠能產業成長31.44%、工業應用產業成長10.61%、通訊及電子周邊產業減少14.67%。

信邦前3季合併營收253.99億元，年成長12.53%，合併毛利率25.84%，年增0.31個百分點，營業淨利26.61億元，年成長4.87%，稅後盈餘26.84億元，年成長17.55%，為歷年同期新高，每股盈餘11.21元。