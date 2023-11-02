不輸金融業！王品集團2日召開董事會，會中通過2023年第3季合併營收新台幣58.2億元，單季稅後淨利3.8億元，EPS 4.59元，單季合併營收、稅後淨利雙雙刷新單季歷史最高紀錄。2023年前3季合併營收為168.2億元、稅後淨利11.1億元、EPS 13.55元，相較2022年同期稅後淨利1.8億元，大增504％之多。

2023年是王品集團創立30周年，也逐季繳出亮眼成績，Q3單季合併營收達58.2億元，創下歷年單季歷史新高紀錄，年增14.09％。Q3稅後淨利3.8億元，年增32.91％，超越Q1的3.7億元高標，刷新單季獲利新高。單季EPS 4.59元，較去年同期EPS 3.45元增加1.14元。此外，2023年為回饋股東支持，首度配發1元股票股利，股本擴增至8.4億元，還原權值，EPS也創新紀錄。

王品台灣事業群受惠於暑假旺季與新店挹注，Q3營收達44.8億元，年增20.49％，台灣事業群累計前3季營收首度突破新台幣百億元，達128.7億元，年增31.89％。大陸事業群Q3營收13.4億元，累計前3季營收39.5億元，年增11.12％。

展望第4季，秋冬鍋物旺季來臨，王品集團擁有全台最多的8個鍋物品牌，包括「聚日式鍋物」、「和牛涮」、「青花驕」、「旬嚐」、「嚮辣和牛麻辣鍋」、「尬鍋」、「石二鍋」、「12MINI」，涵蓋精緻到平價、單點與吃到飽、內用到外帶甚至冷凍鍋物，滿足多種消費情境。

王品集團並持續展店腳步，在北中南潛力商圈積極打造「王品美食城」聚落，諸如台中五權西聯合開發5大品牌、台中米平方商場3大品牌、林口長庚文化商圈2大品牌等，逐步貢獻營收。加上「王品瘋美食」APP會員跨品牌行銷與累點優惠，有助增加會員黏著度，挹注Q4業績動能。