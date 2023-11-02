台北市政府於10月20日核准大巨蛋的使用執照申請，不過在核對完副本資料前，尚未發放正式使用執照。而建管處2日表示，經與遠雄核對副本等資料，下午已核發使照，大巨蛋將可正常使用，也意謂大巨蛋即日起將可舉辦體育賽事活動。

台北市長蔣萬安日前開箱大巨蛋，提及11月14日及18日將辦2場測試賽，並以12月初的首場亞錦賽作為大巨蛋的開幕賽。而針對大巨蛋的使用執照，台北市建管處2日表示，20日已經與遠雄日以對副本等資料後確定無誤，下午已核發紙本使用執照，大巨蛋體育館本體已能正式開始使用。

台北市建築管理工程處在10月24日指出，20日已核准大巨蛋請領使用執照，但仍須核對副本資料是否與核定內容一致無誤，才會核發使照，時間視遠雄提送資料而定。台北市副市長李四川日前表示，大巨蛋使照已核定同意，且相關副本資料昨天已送達，預計最快下週可請領。

北市建管處2日指出，經與遠雄核對副本等資料，下午已核發使照，大巨蛋將可正常使用。也就是意謂大巨蛋將可舉辦賽事活動。