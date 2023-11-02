印尼根據「公正能源轉型夥伴關係」（JETP）公布一項計畫，目標是2030年將電力系統的碳排削減至2億5000萬公噸，並將再生能源發電的比例提高至44%，以爭取G7資助減碳。

路透社報導，「公正能源轉型夥伴關係」（JETP）是由七大工業國集團（G7）成員、多邊開發銀行和私人貸款機構提供股權投資、補助和優惠貸款的融資計畫，目的是幫開發中國家的能源部門轉向潔淨能源。

印尼1日公布為爭取JETP資助而訂頒的全面投資和政策計畫，盼能爭取到200億美元資金。

印尼與以美、日為首的投資方原本同意在2030年前將能源部門的排放峰值控制在2億9000萬公噸，並將再生能源發電比例提高為34%，但當時並未完全涵蓋不屬公共電網的獨立供電系統。

今天公布的全面投資和政策計畫並未包含所謂自營電廠，也就是產業專供己用的自備電力系統。

印尼目前運作中的燃煤自備電力裝置容量1374萬瓩，並計畫建立裝置容量達2048萬瓩。根據7月間一份亞洲開發銀行（Asian Development Bank）委託的報告，近期的激增是由於金屬加工部門的擴張。

參與計畫的一名官員稍早表示，由產業經營的燃煤發電所以被排除於計畫之外，是因為當局需要更多時間研究如何保護鎳金屬冶煉部門。

印尼的JETP秘書處在計畫中說：「雖然離網自用電力不在當前的全面投資和政策計畫範圍內，印尼和國際夥伴集團（IPG）仍致力於尋找和實施可行解決方案。」

如果不提出相關計畫，印尼的溫室氣體排放預計到2030年將超越3億5000萬公噸。

雖然這個計畫目的在取得G7提供200億美元資金，然而秘書處表示，已有超過400個確定的優先計畫，這些至少需674億美元的投資。G7提供的200億美元中，分100億美元公共資金和私人貸款機構提供100億美元。

計畫顯示，200億美元中的1億5380萬美金已確定是補助金。秘書處表示，其餘的公共融資將包含低於市場利率的優惠貸款。

秘書處說，印尼JETP辦公室將根據優先事項，為計畫搭配適合的融資條件或進行結構融資。根據計畫，私人融資可能會採取與市場利率相同的企業貸款、股權投資或其他結構融資等形式。

計畫顯示，印尼將在2040年底時提前汰除170萬瓩的燃煤發電。

印尼另也向中國尋求協助發展再生能源。