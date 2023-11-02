民進黨總統參選人賴清德將於本月12日舉辦台中競選總部成立大會，位於西屯區青海路、走棒球風裝潢的競總2日首度開箱，台中市8名立委參選人齊聚並高喊「揮強棒、搶8席」，盼強棒出擊。立法院副院長蔡其昌表示，賴清德是最強的投手，期待他完封對手；台中市黨部主委李天生則說，台中目標為「保6搶8」。

賴清德台中市競選總部位在西屯區青海路、緊鄰74號快速道路，整體裝潢採棒球風，規畫大面積且色彩繽紛的參選人打卡牆，民進黨提名的台中市8名立委參選人分別為第一選區蔡其昌、第二選區林靜儀、第三選區謝子涵、第四選區張廖萬堅、第五選區莊競程、第六選區江肇國、第七選區何欣純、第八選區謝志忠都穿棒球外套一同為競總開箱。

蔡其昌說，台中競總是展現青春活力的棒球風，主因賴清德是最大咖棒球迷，從小喜愛棒球、支持體育，用棒球風代表他的年輕活力，能帶給台灣新的希望。

民進黨青年代表也高唱「挺台灣」，分別推薦台中市8名立委參選人，8人並揮棒象徵「揮出強棒」、「8席全上」。蔡其昌強調，棒球是團隊作戰的運動、選舉也是，賴清德是最強投手，8名立委參選人是最強守備，市民則是第10號選手，期待賴帶領台中8名立委參選人贏得最後勝利，棒棒擊出全壘打，一起贏得比賽。

李天生表示，總部將於12日在烏日區日出停車場舉辦競選總部成立大會，台中競總強力徵求最強第10人，邀請大家一起參加，成為場上最強的第10人。