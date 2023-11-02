交通部觀光署訂下今年要有600萬外國旅客訪台的目標，今日在桃園國際機場喜迎第500萬人次入境，幸運旅客為泰國籍的Apasiri Khumpibal小姐，獲贈高鐵與台鐵乘車券、捷運票券、飯店住宿等好禮。

交通部觀光署於今日於桃園機場迎接來自泰國曼谷的第500萬名幸運旅客，是繼9月13日迎接第400萬人次後，僅相隔49天就達到500萬人次，較先前每成長百萬人次的時間又再縮短。觀光署表示繼續加碼提供優惠，全力搶攻國際旅客來台。

觀光署除贈送喔熊組長主題伴手禮給Apasiri Khumpibal，更加贈免費「高鐵及台鐵乘車券」、「機捷＋北捷3日券」、「台灣好行」、「飯店住宿」等好禮，也期望其下次再與親朋好友來台灣遊玩。

Apasiri Khumpibal說，很幸運自己成為台灣在2023年第500萬名旅客，這次是她第3次來到台灣，此趟行程停留5天，預計到訪大台北、台中彩虹眷村等著名景點，非常期待體驗台灣的美食及美景，希望可以藉此機會好好感受臺灣多元旅遊魅力。

隨後Apasiri Khumpibal小姐來到觀光署「遊台灣金福氣—Taiwan the Lucky Land」櫃檯參加抽獎活動，並幸運抽中消費金5000元。

觀光署長周永暉表示，今年人次目標市場設定以恢復疫情前（108年）5成的水準（600萬人次），1至10月主要目標市場旅客來台，均已超過疫情前一半的水準，其中又以新南向國家恢復最為亮眼，包含越南、泰國、新加坡等均已恢復超過9成。

為衝刺入境旅遊市場，觀光署再針對自由行國際旅客加碼3億元「遊台灣金福氣」消費金抽獎，以加速吸引自由行旅客來台。