新北市議會民進黨團今（2）日下午總質詢，因府會頻衝突議事中斷三次，市議員彭佳芸指出，新北市長侯友宜沒有辭職、去職，新北市沒有代理市長，只有職務代行人，要求局處日後新聞稿將代理市長劉和然拿掉，但無官員上台回應，劉和然上台卻被要求下台，讓她忍不住哽咽未受尊重，讓議員對著空的備詢台講話。

彭佳芸說，從上午到現在，副市長劉和然很堅持強調自己僅是職務代理人，黨團也都認同，新北市是沒有代理市長的，請問新聞局長，新聞局發新聞稿稱副市長劉和然，後面都有括號都有「代理市長」，可以拿掉嗎？以後要改為職務代理人。

彭佳芸指出，依照地方制度法，直轄市長停職、去職或死亡者才能由副市長代理，請問侯友宜有被停職嗎？說著說著忍不住哽咽：「我從來沒看這麼不尊重議員的」，沒看過人家這樣藐視議會的，讓議員對著空的質詢台講話。

彭佳芸要求，新聞局未來行程與新聞稿都要寫清楚是劉和然的職稱，連議會都這樣對待議員，這些所作所為市民都會看在眼裡。

對此，新北市政府表示，侯友宜市長均按規定辦理請假，請假期間之職務代理依「新北市政府組織自治條例」第10條第3項規定，職務代理順序以副市長為優先，因此劉副市長代理市長職務，於法有據。

市府強調，侯友宜市長依法請假，劉副市長合法代理市長出席議會市政總質詢，民進黨團卻不讓劉和然以代理市長職務的身分履行職責，甚至擺放侯友宜市長的人形立牌，顯不尊重侯市長與市府團隊，市府深感遺憾。

另新聞局對外發布的行程，皆是以副市長為劉和然職稱，括號加註代理市長為方便讓媒體朋友辨識該活動性質為代理市長出席的行程，請議員不要混淆內容。