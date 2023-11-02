金門地區今年水情充沛，過去幾個月連續颱風所帶來的豐沛雨勢，至今累積降雨量已達1122豪米，相較過去五年水量明顯豐沛，目前地區各湖庫蓄水量均充裕，民生用水持續保持穩定供應。縣長陳福海日前特別前往轄內各湖庫視察水情，並關心兩岸通水營運現況，他特別指示團隊要居安思危，持續進行水庫清淤及島內自有水源的開發，穩定地區供水。

依中央氣象署統計資料顯示，過去10年金門地區降雨量平均為966豪米，但今年度6-9月間在杜蘇芮、海葵、小犬等颱風接連影響下，外圍環流為金門帶來豐沛雨量，相較往年降雨量有明顯增加，累積降雨量達800餘豪米，已接近往年平均降雨量，如加上今年上半年春雨及梅雨，今年度至今降雨量已達1122豪米。目前地區湖庫水情穩定，有效蓄水量達440萬毫米，以目前13座湖庫總有效蓄水量約為480萬噸計算，約為總有效蓄水量的91％。

陳福海關心地區水情，特別前往田浦地區，針對湖庫及大陸引水相關工程視察。他表示，今年金門地區雨量豐沛，雖整體水情尚稱正常及穩定，但隨著全球氣候變遷的影響，降雨模式改變，未來極端氣候出現的頻率將大幅增加，縣府團隊應確保地區自有水源供給及備援能力，以避免地區發生限水危機。

金門自來水廠長楊沁杭表示，現階段大陸引水每日購水量約1.7萬噸，為確保兩岸供水穩定，水廠自通水以來現每年均定期針對海底管線進行檢測作業，同時隨著今年度小三通開放，目前亦已恢復前往大陸進行水質採樣檢測，除有效掌握陸水水質變化趨勢，方便淨水操作即時調整，以維持地區供水穩定。

楊沁杭補充說，自來水廠也爭取中央補助，持續進行地區湖庫浚渫及相關周邊設施改善，年初已完成田浦水庫及榮湖水庫清淤作業，總計恢復8.2萬噸之蓄水容量，同時該工程也融入生態系統的考量，設置生物廊道階梯，期望再提升水庫結構安全同時，也兼顧生態友善環境。

陳福海特別表示，大陸通水在雙方的「堅持」、「承諾」以及「互信」的原則與基礎下，今年雖已穩定通水達5周年，但縣府團隊仍要居安思危，超前部屬，持續進行水庫清淤及島內自有水源的開發、整備與調度工作，並提升備援備載之能力，以穩定地區的供水，讓民眾安心用水。