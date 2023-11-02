巴西總統魯拉尋求遏制不斷攀升的犯罪率，今天暫時將境內部分最重要港口和機場的維安工作軍事化。里約熱內盧州此前已經發生數起致命案件。

路透社報導，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）表示，士兵將與聯邦警察合作，負責拉丁美洲最大港口聖多斯（Santos）和最大機場瓜魯柳斯（Guarulhos）的安全工作，兩地都位於聖保羅州。

當局也將對里約熱內盧州伊塔瓜伊港（Itaguai）和里約熱內盧加朗機場（Galeao）部署軍隊。

巴西對歐洲出口古柯鹼情況日益猖獗，這些港口和機場都是相關非法活動的物流樞紐，用於街頭暴力的大口徑武器等違禁品也從這些口岸流入。

魯拉同時表示，陸軍和空軍將加強尤其對巴拉納（Parana）、馬托格羅索（Mato Grosso）、南馬托格羅索（Mato Grosso do Sul）等西部州的邊境管控。

這項暫時措施將實施到明年5月。在此之前，全國各地爆發一連串暴力事件，里約熱內盧州情勢尤其嚴峻，當地大毒梟、黑幫民兵團、警察執法過當的結構導致安全形勢極為複雜，給予外界一種魯拉對犯罪立場軟弱的觀感。