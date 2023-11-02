南韓一名任職於藝術大學的86歲宋姓舞台劇演員，竟對20多歲的女大生性侵，甚至大膽告白對方「把妳當女人看」，直接被告上法院，今（2日）一審判決結果出爐。

據韓媒報導，宋某曾經是南韓藝術大學教授，過去他以「為什麼穿這麼多」、「我把妳當女人看，妳很美，我沒有把妳當學生看待」，多次對女學生出言騷擾，儘管女學多次拒絕閃躲，表明「不要，我不喜歡」，仍被伸出狼爪，強吻性侵得逞。在調查期間，宋某竟還打過7次騷擾電話給受害女學生。

二次傷害造成女學生身心靈受創，多次嘗試輕生，目前仍接受心理治療中。該案一審判決出爐，宋男遭判3年有期徒刑，不過法院考量並無否認犯罪事實，高齡86歲健康微恙，最終判至有期徒刑3年、接受性教育治療40小時，並且5年內不得在兒童、青少年等相關機構任職。檢方不滿結果，決定提出上訴。

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