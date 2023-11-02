有媒體爆料，有黑道背景的英系大佬、民進黨中常委黃承國近期帶著黨籍立委參選人王世堅到角頭吳明達的餐會拜票。王世堅的競選對手、國民黨立委參選人游淑慧指出，王世堅曾罵時任北農總經理韓國瑜「流氓當家，黑道治國」，現在卻找黑道拜碼頭，「比他細漢以後都要聽他的嗎？」黑道的選票可以爭取，但所做的事情是過去曾批評別人的話，這是這是最丟臉的事情。

據《民報》報導，有黑道背景的英系大老、前國策顧問、民進黨中常委黃承國，9月2日時獲邀參加天道盟大老吳桐潭壽宴；10月27日，黃承國參與角頭吳明達的威震愛心發展協會4周年餐會，還穿著「威震開發」的背心與吳明達合影，而另一頭出現的是參選士林、大同區立委的北市議員王世堅，餐會上不時與黃承國、吳明達交頭接耳。

游淑慧今(2)日在政論節目《新聞大白話》表示，民進黨與惡的距離、跟騙的關係，真的是一線之隔，綠委陳歐珀接受詐騙集團物資供養，現在王世堅為了選票，又必需要跟黃承國、跟黑道拜碼頭。

游淑慧坦言，其實高雄市議員黃捷跟王世堅都一樣，自己做的就自己承擔，如果他們不批評別人，別人現在也不會批評他們，之前黃捷嘴韓國瑜帶職參選拋棄高雄，但現在黃捷也是帶職參選，離開自己原本的鳳山選區。游承認自己也是跨區參選，但她過去沒有批評過別人落跑，但黃捷明明罵過別人，現在竟還嗆別人是低標。

游淑慧也指出，王世堅過去曾在議場罵韓國瑜「流氓當家，黑道治國」，結果現在為了選舉，也跑去跟黑道拜碼頭、拜票，「所以你比他細漢嗎？以後都要聽他的嗎？那到底是王世堅進國會，還是阿國扶持的王世堅進國會？」

游淑慧說，詐騙集團、黑道的票也都是選票，法律只要給他們投票權，大家都可以去爭取，但王世堅、黃捷過去都是踩著韓國瑜往上爬，現在所做的事情，卻都是當時批評韓國瑜的話，這是最丟臉的事情。

據《風傳媒》2016年報導，時任北農總經理韓國瑜在台北市議員接受質詢，議員王世堅批評韓國瑜是流氓性格，根本是流氓當家、黑道治國。韓國瑜則回問「我像流氓嗎？」並說若他是流氓會自首，不用市長處置。王世堅則再批韓國瑜「挾北農以令天下」，韓也回答，他只是總經理，「我只是個賣菜賣水果的，OK？」