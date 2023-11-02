薰儀的爸爸（右）特別從台北前來參與活動，為她加油打氣。（伊甸基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今年是伊甸宜蘭教養院邁入第20年，2日舉辦院慶活動，慶祝此一重要里程碑。（伊甸基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭教養院20週年院慶展出流體畫、拓印、染布等創作，展現住民的生命力。（伊甸基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今年是伊甸宜蘭教養院邁入第20年，2日舉辦院慶活動，慶祝此一重要里程碑，盼與社區持續譜出共融樂章。活動在太鼓隊的演出下揭開序幕，其中賣力擊鼓，自信展現魅力的成員薰儀，為教養院成立第一年即入住的身障住民，不僅學到生活自理能力，更在太鼓課程中，找到生命的光彩。

今伊甸基金會董事長羅紀琼、衛福部社會及家庭署主任秘書田基武、縣政府參議劉富美、議員黃琤婷等貴賓出席，同時邀請身心障礙住民的親朋好友及社區鄰里共襄盛舉，一同見證教養院成長的足跡，為未來願景加油打氣。並由教養院首屆住民，患有中度智能障礙43歲的薰儀，帶來精彩的太鼓表演，為活動揭開序幕。

起初，剛成為住宿生的薰儀，因不適應團體生活，加上社交能力較弱，無法表達自己的想法，甚至常與同儕起衝突；在社工及老師的照顧與陪伴下，她情緒逐漸穩定，慢慢的交到了許多好朋友，更在教保老師的陪伴下，學習洗衣、洗碗等生活自理能力。

喜歡音樂的薰儀，16年前太鼓社開班時，即主動報名參加，成為第一屆成員，她透過太鼓培養出肢體節奏感和手眼協調能力，也在課程中找到自信與學習的樂趣，擁有自己的舞台。今日，薰儀的爸爸特別從台北前來參與活動，為她加油打氣。

此次20週年院慶展覽，以「我心目中的宜蘭教養院」為主題，院內5個區域分別設計不同展覽形式，並自4月開始安排一系列課程，帶領住民親手完成。在「感謝玫瑰有刺」區，展示住民利用毛根製作的玫瑰花；「伊甸園」展區，則以葡萄為主題，住民使用壓克力顏料，做出獨一無二的葡萄涼扇，展現豐富的生活。

基金會表示，過去20年，教養院從服務推廣，建立與附近社區的關係，到融入參與社區，慢慢發展住民多元生活，持續與社區共融。未來10年，希望深化身心障礙者與社區共融的友善環境，攜手用愛陪伴住民們擁有尊嚴、受尊重的日常生活。