美國總統拜登今晚在明尼蘇達州募款活動的演講，被支持以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯停火人士打斷後，回以支持「暫時停火」，好把哈瑪斯挾持的人質弄出來。

路透社報導，拜登在約200人出席的募款活動演說時，有人喊道：「作為猶太教拉比，我需要你立刻呼籲停火。」

拜登回道：「我認為必須暫時停火，好有時間把犯人弄出來。」

白宮稍後澄清，表示拜登說的「犯人」是指10月7日在以色列遭哈瑪斯（Hamas）挾持的200多名人質。

以色列矢言殲滅哈瑪斯，除對加薩走廊（Gaza Strip）進行報復轟炸，也對這塊遭到圍困的海岸飛地採取地面攻勢。

白宮先前表示支持「人道暫時停火」，讓救援物資得以進入加薩並讓人質獲釋。

拜登一開始毫無保留支持以色列，上個月並親自走訪當地。不過，在加薩人道情勢惡化、平民喪生人數飆升之後，近數週來他已經轉變立場。

拜登兩名最高階幕僚、國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）昨天在國會聽證，一再遭到抗議人士打斷。抗議人士指責美國官員支持對加薩的巴勒斯坦人進行「種族滅絕」。

今晚打斷拜登談話人士自稱名為羅森柏格（Rabbi Jessica Rosenberg），被維安人員架離時，她高呼「現在就停火」。拜登接著表示，他理解中東衝突所引發的情緒。

他說：「對以色列人而言，此事極其複雜，對穆斯林世界亦是如此…我支持兩國方案，從一開始就是如此。事實真相是，哈瑪斯是個恐怖組織、一個徹頭徹尾的恐怖組織。」

法新社報導，拜登對這位女士進一步回應時，用小名比比（Bibi）稱呼以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

「是我說服比比停火，先把犯人弄出來。是我與（埃及總統）塞西（Abdel Fattah al-Sisi）通話，說服他打開國門。」他指的是與塞西磋商開放加薩與埃及之間的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing），讓獲釋人質從這裡離開。