韓國銀行（韓國中央銀行）今天發布報告表示，韓國首都圈人口占全國人口比重為經濟合作暨發展組織（OECD）國家中最高，隨之而來的激烈競爭是導致少子化的重要原因。

韓國銀行調查局區域經濟調查組今天發布報告指出，韓國人口50.6%集中在僅占國土面積11.8%的首都圈地區，以2020年為基準，在OECD國家中名列第一，也高於日本的34.4%；觀察人口占比第2到第4名的都市，卻明顯低於其他國家，全世界只有韓國出現這種人口僅集中在單一地區的狀況。

造成韓國首都圈人口集中的主要原因來自區域間的人口移動，而非新生兒帶來的自然成長，這種移動在15到34歲之間的青年族群最明顯，在2015至2021年間移入首都圈的人口中，有78.5%是這個區間內的青年。

在年輕族群外流的非首都圈地區，出生率下降是理所當然的事，但報告指出，大量年輕人移入的首都圈地區出生率卻沒有相應成長，整體來看，2001年以來非首都圈因青年外移減少的新生兒數，甚至大於首都圈增加的新生兒數。

推動年輕族群湧入首都圈的原因包括薪資、就業率、文化與藝術活動、醫療人力差距，但資源就算多數集中在首都圈，仍相當有限，這也造成首都圈年輕族群競爭更為激烈，生育意願低落。

報告建議，政府應推動其他區域多個重點城市發展，強化產業及基礎建設投資，減緩人口繼續向首都圈集中的趨勢，才有可能改善少子化問題。

依模型推算，若移動到重點城市居住的人口大幅成長，韓國首都圈人口占比有可能在30年後降至49.2%以下，向首都圈移動的人口規模將降至目前的1/10左右，全國人口可望增加50萬人。