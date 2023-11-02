內湖交通壅塞，國民黨台北市議員表示，瑞光路標示不清，導致交通混亂、駕駛人走錯路，堤頂交流道則因有閘道管制，致車輛偶爾會回堵至平面道路。交工處回應，將辦理會勘研議是否增加瑞光路標示，堤頂交流道交鋒時間則已無閘道管制。

議員張斯綱於議會交通委員會指出，內科改善空間不大，包含瑞光路上高速公路前，駕駛人應從內側車道回市區，外側車道上高速公路，但駕駛人不清處路況，因此在路口常會穿越車道或走錯路，交通局必須提早放上告示牌，並研議是否可以有反光或亮光設計，讓駕駛人在夜晚也可以看清楚。

陳炳甫也說，瑞光路轉環東大道有很多車接著要上堤頂交流道，但因有閘道管制，偶爾會回堵至平面道路，請交通局和交通部高公局溝通，在下班後尖峰時間暫停閘道管制，雖閘道管制目的是為讓高速公路順暢，但內科有實質需求，只要車輛能順利上交流道，平面道路就可以順暢。

交工處回覆，瑞光路標示將依張斯綱意見辦理會勘，堤頂交流道管制問題則已和高公局研議，尖峰時段並無匝道管制。