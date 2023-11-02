台北市警察局督察長楊哲昌提前退休，並在1日生效，北市督察長這個重要職位，通常由縣轄市警局長升任，因大選在即，相關局長臨時調整不易，所以才由北市警局副局長廖材楨代理，警政監吳進宗另專責導督導特種警衛工作，狀況十分罕見。

據了解，楊哲昌以個人規劃為由，上月中旬申請退休，楊哲昌是中央警官學校刑事警察系50期畢業、台北大學犯罪學研究所碩士，擔任過桃園大溪、桃園、台北中正二、中山分局分局長、警政署公關室主任等重要職缺，內外勤經歷相當豐富，嫻熟各項危機及輿情處理，也是部屬口中的一名好長官。

楊哲昌1日正式退休，職缺原本由縣轄市警察局長接任，但總統大選將屆，各種重要維安勤務接續而來，考量臨時調換其他局長有所不便，北市警局2日表示，督察長職務將由副局長廖材楨代理，廖升任副局長前的職務就是北市警局督察長，外界認為廖應能得心應手，面對接下來的大選維安及風紀督導等工作。