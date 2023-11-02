嘉義市長黃敏惠今天到市議會施政報告，再籲請中央全額負擔鐵路高架化經費。（廖素慧攝）

嘉義市鐵路高架化經費增至336億餘元，嘉義市負擔額也從38億餘元暴增至48.2億元，市長黃敏惠今天到市議會施政報告，提到48.2億可以供應26年學童免費午餐，再度籲請中央兌現全額負擔的承諾。

嘉義市議會第11屆第2次定期會2日進行市長施政報告，黃敏惠指出，今年度市政再度獲得各大媒體施政滿意度民調肯定，榮獲五星級市長，根據台灣世界新聞傳播協會調查，首長滿度突破8成，獲金獎肯定，更是全台唯一連續兩年大滿貫，11項施政評比全數獲獎，獲4金7銀。

黃敏惠表示，嘉義市很小，但小城市有「大能量、大創新」，感謝市民及市府團隊共同努力擦亮嘉義市招牌，市府團隊持續拚十大旗艦計畫，推動西區大發展、東區大進步的各項建設，包括鐵路高架化、軌道建設、圖書館總館園區、文化新絲路2.0等計畫，打造嘉義市成為雲嘉嘉產業生活圈。

市議員鄭光宏指出，行政院長陳建仁於立法院對有關嘉義市前瞻建設經費獲中央補助最少，答詢表示「地方沒有提計畫」，但嘉義市至少提了9項重大建設計畫、總經費約435億元，市府應更強有力說明清楚。

市議員張秀華也提及嘉義市提很多計畫，光是總圖園區計畫19億經費，多次爭取中央補助，都沒有著落，對嘉義市非常不公平；陳家平、戴寧議員也為前瞻補助嘉義市敬陪末座、鐵路高架化嘉義市要負擔48億餘元，抱不平。

黃敏惠表示，當初中央明確表示台中、台南、嘉義市的鐵路由地下化改為高架，經費中央全額負擔，基於信任中央的承諾，嘉義市改為高架化。

如今中央不僅未履行諾言，原本嘉義市配合38.3億元，再增加9.88億元，共計負擔48.2億元，相當於可蓋3座總圖或提供學童26年免費午餐、8座國民運動中心或是可發給每人1萬8000元振興消費現金，對地方的財政、建設及市民福利，會產生排擠效應。