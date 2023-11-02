虎航空姐「Rita」高鈺雯擁有精緻臉蛋和勻稱火辣身材，被日媒稱為「千年一遇空姐」，2021年和健身教練老公結婚後，於今年4月宣布懷孕，如今兩人在萬聖節這天迎來女兒「蘿蔔糕」，並希望小千金平安健康的長大。

Rita今年4月飛往菲律賓宿霧市慶生時，在社群上宣布懷孕好消息，接著透露「Happy birthday to me，今年的生日有些不一樣～除了正式成為人妻還有了一個很特別的禮物，就是我們有小寶貝啦！」她透露胎兒的乳名為小Q比，會在兔年出生，承諾和老公會用全部的愛對待孩子。

如今，終於在上月31日萬聖節迎來女兒的誕生，並提到「最可愛的蘿蔔糕讓我跟BA成為一家三口～真的真的好開心也好感動！爸爸媽媽會非常非常愛妳。」似乎懷孕初期為小千金起的乳名已換成「蘿蔔糕」。她為維持「千年一遇空姐」形象，也整理好妝容在IG分享和寶寶合照。

此外Rita提到，女兒出生體重3330g，被醫生開玩笑說「妳肚子是小籠包，皮很薄餡料很多」，只希望女兒可以平安健康的長大。好友梓梓留言「好感動」，愛語莎、林佩瑤則回應「天哪 怎麼有人生小孩還這麼美啦！歡迎小蘿蔔糕」。