桃園市大園區內海里、北港里民反映，今年跳電、停電狀況頻繁，內海尤其嚴重「1個月跳7次」，讓居民炸鍋，當地里長與市議員等民代盼從根本解決問題，別再讓跳停電擾民。台電表示，將加強沿海線路設備巡檢，找出問題對症下藥讓居民有感。

內海里長許程睿指出，往年都有跳停電問題，夏季較頻繁，今年最嚴重，最多1個月跳電7次，集中在1至5鄰，影響逾300戶，常接獲里民通報，已影響生活品質，讓里民炸鍋。

市議員徐其萬、游吾和都說，頻繁跳停電造成許多居民電器設備損壞，有些家庭內長輩需要醫療設備用電，一跳電還要去借發電機相當麻煩，不僅居民深受其擾，小型工廠也影響頗大。徐更說，台電在沿海電廠設最多，但是沿海的用電品質卻最差，有時好天氣也跳電，要求盡速改善。游也提到，民眾感覺不到改善效果，要求台電統計相關數據，評估能否針對嚴重地區考量部分電纜地下化徹底解決。

另雖沒內海里嚴重，北港里也有跳電狀況，北港里長蔡烱烈指出，常會瞬間跳電，頻率約1個月1次，路燈也有不亮問題，跳電影響里民，工業區的電卻顧得很好，里民大嘆繳的電費明明一樣，卻要擔心隨時會跳電。

經發局公用事業科長游慧玲表示，經民代反映大園內海里7至9月停電事故較多狀況，昨邀集台電辦理改善措施說明會，並到內海現勘討論，各單位一致決議，請台電將近期停電原因統計、分析、改善措施及時程，1個月內提供給與會單位，再依改善計畫盡速安排施工，維護當地民眾用電安全及用電品質。

台電桃園區營業處副處長陳虹吟說明，桃園區處將持續加強沿海地區線路設備等供電設施巡檢，找出問題對症下藥，提出具體改善工作，並持續安排改善，讓居民感受到台電改善供電穩定的實際行動。