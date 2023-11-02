因為與網友發生爭執，台中劉姓男子在臉書發文罵對方「狗改不了吃屎」，遭網友怒而提告，台中地院一審認為劉男此行徑有指對方是狗的意思，依《公然侮辱罪》判他拘役50天，劉男不服提起上訴，台中高分院認為，劉男只是抒發意見，沒有暗喻對方是狗的意思，改判劉男無罪，全案確定。

劉男與該名網友因在臉書社群「我是太平人」發生爭執，雙方結怨很深，已有多起訴訟案件，劉男去年11月在社群貼文點名對方，並指「常言道，狗改不了吃屎比喻不改惡行故態復萌」，引發該名網友不滿並提告。

檢方認為，劉男此舉已損及該網友的名譽與人格尊嚴，依《公然侮辱罪》起訴劉。該案在台中地院審理期間，劉男坦承有貼文，但否認有侮辱對方的意思，他還辯稱該網友騷擾他的朋友、在網路霸凌他，才會貼出該文。

一審法官認為，劉男的貼文依照一般社會通念，已經有暗指對方是狗的意思，具有貶抑的含意，判他拘役50天。但二審法官勘驗劉男臉書的貼文，認為他是針對過去與網友間的訴訟等情況抒發意見，因認為對方行事沒有改變才以「狗改不了吃屎」做比喻，不能認定為公然侮辱的構成要件。

法官還認為，平常許多人會用動物為比喻的語言文字，像是「鼠輩橫行」、「虎頭蛇尾」或「狡兔三窟」、「猴急」、「豬隊友」等，都不是在指別人就是該種動物的意思。