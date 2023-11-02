金曲歌王羅時豐在演藝圈多年，在主持和歌壇都有不錯成績，近年斜槓YouTube也獲許多正面評價，他有三個孩子，20歲的小兒子去年爆駕駛特斯拉撞路邊9輛機車，當時羅時豐對外表示會負責賠償，不料近日小兒子再捲入強盜案件，羅時豐得知後沉痛在臉書發聲：「家庭教育是社會的根本，因近年給予孩子的陪伴與時間少了許多，身為父親的我需要再多加油！唉~人生好難啊！」

羅時豐2日表示：「出道多年已年過半百，近年能受到媒體與大眾朋友的關注，我一直都非常的珍惜與把握。這幾年我都在努力的傳達善與愛，希望讓善能夠循環，盡到自己身為公眾人物小小的力量，但沒想到對於自己的人生的基本習題，卻沒有辦法做到完好。家庭教育是社會的根本，因近年給予孩子的陪伴與時間少了許多，身為父親的我需要再多加油！唉~人生好難啊！」

貼文一出，粉絲紛紛表示：「希望事情能順利解決」、「希望你們能渡過難關」、剛看到電視新聞了。辛苦大牛哥」、「錯不在你，子女在外要怎樣也無法全面掌握」、「年輕氣盛難免的，姑丈加油」。

日前北投區發生一起搶劫案，一名胡姓男子報案稱被搶，遭多名男子持棍棒毆打搶劫、女友也被押走，警方受理成立專案小組，循線在東湖區救出胡姓男子女友，並查獲3名嫌疑人與BB槍、球棒、手機等相關證物，其中一位竟是羅時豐小兒子，訊後依強盜罪報請士林地檢署偵辦。

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