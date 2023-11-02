日本佳子公主代表皇室訪問祕魯，在美國休士頓轉機竟接連遇上航機故障情況。

日本宮內廳週四（2日）表示，秋篠宮次女佳子公主週三啟程赴南美洲祕魯訪問，在美國轉機時2度遇上飛機故障情況，只能在當地等候第3架航機，行程被迫延後。

綜合日本放送協會（NHK）、日本電視台、朝日電視台報導，佳子公主在日本時間週三上午10時30分左右自東京羽田機場出發，航班飛抵美國休士頓後轉乘民航機飛往祕魯，預估航程長達26小時。豈料，航機起飛後機長發現氣象雷達故障，基於安全考量，自墨西哥灣上空折返休士頓。

佳子公主一行人在機場等候約3小時，搭上第2架飛機準備出發。航機離開停機坪時居然又出狀況，機體故障無法起飛，折返停機坪。佳子公主在機上等候約3小時，休士頓當地時間2日凌晨1時，航班宣布取消，機上乘客下機至飯店下榻休息，天亮後再搭乘另一班飛機飛往祕魯。

自從佳子公主的胞姊真子公主脫離皇室身分、隨夫婿定居美國之後，佳子的公務行程忙碌許多。年底將滿29歲、容貌出眾的佳子公主，此番出訪行程預計10天，原定當地時間1日深夜抵達祕魯首都利馬、隔天2日上午向移居祕魯的日本人紀念碑獻花，並出席一系列官方活動，包括祕魯建國150年大典，豈料前往祕魯途中在美國轉機接連遇上航機出狀況，隨行媒體記者描述這種狀況非常罕見，也勢必影響後續行程，日本宮內廳、外交部人員在機場登機門附近開會協調，不過佳子公主在機場或機上等候期間仍面帶微笑，未露疲態。