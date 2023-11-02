中選會近日針對一般民眾使用的街頭訪問或網路平台調查等民意調查方式進行列管，要求上述兩種調查在選舉公報發布後、至投票10日前須遵守選罷法相關法規，引發民調準確性的討論。台灣民意基金會董事長游盈隆提出三個判斷標準。一，民調是否是「真人電話訪談」；二，根據理論與經驗，七成市話/三成手機，將最接近真實民意狀態；三，民調機構是存在多年？還是臨時冒出來的？一般來說，前者比後者更值得信賴。

「大選到，你應該如何選擇民調資訊？」游盈隆今(2日)在臉書發文表示，最近各種有關總統選舉的民調滿天飛，選民目不暇給，經常被搞得七葷八素。「在此提供三個判準，讓選民比較有所依循和選擇。」第一，民調是否是「真人電話訪談」，如果不是，就先略過，例如網路民調。

游盈隆指出，第二，如果是「真人訪談」，就進一步看是「全市話」或「合併市話/手機」；一般說來，全市話會高估兩大黨候選人，市話／手機合併會比較合理；根據理論與經驗，七成市話／三成手機，將最接近真實民意狀態。

「第三，民調機構是存在多年？還是臨時冒出來的？一般來說，前者比後者更值得信賴！」游盈隆強調「來自台灣民意教育基金會的專業建議。」