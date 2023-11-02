新光三越高雄左營店13周年慶11月9日至12月3日登場，推出多組優惠商品。（柯宗緯攝）

新光三越高雄左營店13周年慶11月9日至12月3日登場，會員獨享「滿仟贈仟點」，祭出全館滿5千送500等優惠外，更找來寶客夢助陣，聯手打造地表最強周年慶精美好禮，而最大獎將抽法國巴黎來回機票。

業者指出，這次周年慶，新光三越會員獨享「滿仟送仟點」活動，全館累計5000送5000點skm points；等同於滿5仟送500元；化妝品單筆滿2000送2000點skm points；等同於滿2仟送200元；名品／大家電／法雅客／ [i]Store單筆滿1萬送5000點skm points；「首七日skm pay限定」名品／大家電／法雅客／ [i]Store單筆刷1萬送1萬點skm points。

新光三越周年慶贈品，今年再度與風靡全球的寶可夢強強聯手，首創一系列全新風格圖騰贈品，皮卡丘、妙蛙種子、小火龍等超過20種寶可夢以全新像素風格及日式和風風格，將燃起全台廣大寶可夢粉絲的蒐藏魂，包括自動摺傘、兩用頸枕毯、環保紗證件套等。

為感謝廣大消費者支持，左營店擴大點數回饋，活動，強大的skm points不僅能現金折抵，還能扣點兌換寶可夢精美贈品、輕奢家電，扣100點再抽法國巴黎來回機票。此外，周年慶期間左營店規劃多場人氣IP及名人見面會，吃喝玩樂通通都有，一站滿足。