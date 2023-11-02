蘋果「金雞母」iPhone新機推出以來，在中國大陸的銷售不如過往，市占率慘遭華為侵吞。蘋果執行長庫克10月還特地飛往大陸，希望力挽狂瀾。但有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤透露，蘋果明年將拉高在印度生產iPhone的比重，而富士康鄭州廠與太原廠將分別減產35～45%與75～85%。

iPhone印度生產狀況更新；iPhone 17 NPI可能將在印度啟動 / Update on iPhone production in India; iPhone 17 NPI likely to kick off in Indiahttps://t.co/sJd9Zzqrqt — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 1, 2023

郭明錤今（2日）在社群平台X（前身為推特）發文指出，2023年全球約有12～14%的iPhone在印度生產，而印度的iPhone產能中，有75～80%為鴻海所擁有。如果一切順利，2024年iPhone在印度生產的比重將提高至20～25%。

庫克10月造訪大陸時曾表示，蘋果有意積極參與大陸經濟的高品質發展，並支持供應鏈的合作夥伴共同成長。但郭明錤透露，預計2025年下半年發售的標準版iPhone 17，將於明年下半年在印度展開NPI（new product introduction），這是蘋果首度在大陸以外的產線開始新款iPhone的研發。選擇標準版iPhone展開的原因在於設計開發難度較低，可以降低設計風險。

據郭明錤分析，鄭州廠與太原廠大幅減產，除了有印度擴產的因素，陸廠立訊的iPhone生產比重快速提升與產線自動化改善也是減產主因。而且藉由印度企業塔塔集團成為iPhone組裝廠商，還可強化蘋果與印度政府的關係，有利於未來iPhone及蘋果其他產品在印度的銷售，也是蘋果未來10年的成長關鍵。