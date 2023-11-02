教育部體育署舉辦112年度學校體育傳炬獎頒獎典禮，新北市團體及個人榮獲六大類11獎項，獲獎數全國第一。另外，本屆亞運中華隊表現亮眼，許多選手來自新北，累積4金3銀7銅的好成績，除了選手努力練習，新北市與學校共同建構完善的制度與設備，孕育體育優秀人才。

獲獎獎項分別為新北市政府榮獲績優機關獎，光復高中、達觀國中小、中山國小榮獲績優學校獎；蔡明堂先生榮獲學校體育奉獻獎；中山國小陳韋伶、頭湖國小王彥邦、後埔國小蕭明芳榮獲教學傑出獎；教育局陳曉光、忠義國小張庭瑄榮獲活動貢獻獎；明德高中林芳瑜榮獲運動教練獎，成績大放異彩。

劉和然代理市長勉勵體育傳炬獎得獎單位。（圖／新北市政府教育局提供）

新北市積極推廣體育活動及健康促進，提升學校各項運動設施設備，廣設國民運動中心、運動聚點，培養學生及市民良好運動習慣。在中央及地方政府合作下，不僅能做好人才培育，帶動體育經濟產業發展，更能擴大推廣「動健康」政策，讓學生透過運動維持身心健康，幫助個人人格培養、凝聚團隊力量，培訓更多臺灣之光於國際賽場上發光發熱。

榮獲「學校體育奉獻獎」的蔡明堂先生，支持基層棒球運動25年，其所帶領的穀保青棒隊已有45位校友成功進入職業棒球聯盟，是培育優秀棒球人才的搖籃。此外，擔任2019年U18世界盃中華隊領隊，帶領中華隊勇奪冠軍。蔡明堂說，未來將繼續發揚奉獻精神，持續推動學校體育棒球運動的發展，培養更多有潛力的運動員。同時，也將積極參與社會活動，推廣棒球運動的價值，鼓勵更多的青少年體驗運動的快樂和成就感。

蔡明堂先生帶領中華隊勇奪佳績。（圖／新北市政府教育局提供）

榮獲「活動貢獻獎」的陳曉光主任於民國78年擔任教育部推動社區趣味聯賽的指導員與體育結下深厚情緣。最難忘的是推動全市學校班際大隊接力，建構學生校園體育參與和營造團隊合作的精神，而今也成為全市及全國唯一以班級組隊參賽的體育競賽。陳曉光說，日後仍將秉持體育傳炬獎的精神，像接力棒傳承、火炬般引領，繼續散播與發掘更多體育的種子。

榮獲「績優學校獎」的達觀國中小，體育活動、競賽多元發展，全校師生熱衷參與，每學年舉辦全校運動會及各項運動競賽，達到月月有體育活動之盛況。學校也積極培育新北市優秀青少年運動人才，成立體育班重點發展角力。角力隊於111年全中運獲得7金3銀5銅成績，國男組團體總錦標第一名，今 (112)年更再創全中運團體錦標紀錄，獲得國男組團體總錦標第一名及國女組總錦標第二名，個人成績6金4銀4銅的優異表現。

新北市政府普及化運動健身操。（圖／新北市政府教育局提供）

榮獲運動教練獎的明德高中林芳瑜組長，接觸射箭運動超過16年，從選手身份轉為教練後，傳承學子自身經驗及技術。7年帶領射箭隊學生參加全中運屢獲佳績，尤其108年創造明德5金1銅之光榮紀錄，讓學校成為全國賽場上的常勝軍，同時培育出許多青少年射箭國手。目前林芳瑜還受邀擔任新北凱撒射箭隊教練，指導明德高中畢業或臺北大學射箭隊隊員，延續選手射箭生涯，於接任教練後當季即奪下隊史首冠，為新北市創造榮耀。

教育局表示，新北市在學校體育推動上有多項全國首創措施，包含「新北卓越體育人才在地育成領航計畫」，提供選手完善訓練環境與升學管道；「新北市體育績優助學圓夢實施計畫」，結合民間公益獎助弱勢體育績優學生；建置「AI體感健康操」及「AR教練大隊接力」提供學童數位運動體驗；推動高中職「校校有體育績優生」，為學子打開體育生涯發展大門。並從「優質環境」、「專業師資」、「支持照顧」、「暢通管道」、「獎勵補助」、「引進資源」等六大面向，領航學校體育發展，培育更多體育績優人才。未來將持續在硬體上充實學校運動場設施設備，並精進體育教師及運動教練培訓，不僅推廣「動健康」政策，讓學生透過運動維持身心健康，並提供選手完善訓練環境與升學管道，打造新北市為充滿健康活力的運動大市。（新北市政府教育局廣告）