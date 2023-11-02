前行政院長蘇貞昌（前排右六）2日到台中舉辦《護國四年》新書發表會，吸引逾百位書迷到場。（潘虹恩攝）

前行政院長蘇貞昌（右四）2日到台中舉辦《護國四年》新書發表會，包括立委莊競程（右一）、張廖萬堅（右二）、蔡其昌（右三）、林靜儀（左四），以及立委參選人江肇國（左三）、謝志忠（左二）、謝子涵（左一）等人到場支持。（潘虹恩攝）

前行政院長蘇貞昌2日到台中舉辦《護國四年》新書發表會，吸引逾百位書迷到場。他細數守住非洲豬瘟、新冠疫情等困難，並表示他出任2次行政院長深有體會，首次朝小野大做的悽慘，第2次國會過半獲大力支持，呼籲大家選擇繼承、接續蔡英文總統路線的賴清德以及能代表地方的立委。

《護國四年》台中首場新書發表會2日下午3點在台中西屯區阿利海鮮舉辦，包括爭取連任的立委蔡其昌、林靜儀、張廖萬堅、莊競程與立委參選人江肇國、謝子涵、謝志忠等人都到場，現場湧入逾百位粉絲到場，高舉「護國有我」字條。

蘇貞昌表示，《護國四年》不是自吹自擂他這4年做了什麼？而是寫在蔡英文總統的領導下，政府這4年面對多少挑戰？團隊又如何勇敢、堅持拿出方法，克服困難為台灣做事；這本書不是在他自己的故事，而是在寫1個做事的團隊。

他說，他感謝台灣，他生在偏鄉、長在貧窮，若不是在台灣，不可能受到完整教育、通過國家考試出任律師，若不是台灣的民主，開放選舉，他不可能從地方到中央、民代到行政首長，還兩度出任行政院長；他感謝蔡總統任命他擔任行政院長時全權放手，讓他4年做這麼多事；他也感謝立法院通過預算，支持政策。

他還感謝台灣人民，選到認真做事的總統，讓國會立委過半，所以法案、預算都能通過。他細數近年遇到的非洲豬瘟、疫情等困難，台灣團結一致守住豬瘟；遇到疫情時最早實施登機檢疫、禁止口罩出口，並調動機器生產，短短不到3個月就讓口罩從1天200萬片到2200萬片；堅守同婚讓台灣成為亞洲第1個婚姻平權國家。

蘇貞昌呼籲大家還要看到未來，他4年前上任第1天批的第1份公文就是要做衛星上太空，再來要讓潛水艇下海。有人說要和平不要戰爭，我們沒有要打對方，只是要防身，不僅有立委出賣潛艦機密，還有人說當選要刪國防預算，這是安全救命的錢，現在刪不掉就是因為立委過半。

他說，「守護台灣人人有責，要選繼承、接續蔡總統路線的賴清德，能代表地方的立委。」比如張廖萬堅在他4年前上任行政院長第1天就來爭取國道1號銜接台74線，明年通車；他出任兩次行政院長，第1次朝小野大，做的很淒慘，第2次擔任立委過半獲得大力支持，呼籲大家團結一致。