桃園市長張善政上任，將科技理念融入施政方針，明年額外編列預算，為桃園市保安警察大隊特殊任務警力購置多角度盾牌、光學瞄具及倍率鏡等科技裝備。若與歹徒交鋒，能如虎添翼的「智取」。

保安警察大隊特殊任務警力，亦即耳熟能詳的霹靂特警，與一般民眾所認知的警察不同，出勤時攜帶重裝備、小組成員皆著深色制服、戴著頭套，往往給人神秘的形象，在各種與歹徒對峙的緊要關頭屢屢建功並深獲張善政的肯定，大讚這群無名英雄為市民維護桃園良好治安環境。

霹靂特警能屢屢建功，主要是因為平時的訓練有素及裝備的精良。成員每日透過大量訓練，維持體能高峰，透過專業的體技教學及戰術演練，讓出勤時能以最有效率的方式達成最佳的效果。

警方表示，2023年1月至今，霹靂特警支援各種特殊情境攻堅總計一百三十餘場，均能有效嚇阻犯罪蔓延孳生；其中最為矚目即7月間「假釋男疑女友另結新歡，持槍挾持枕邊人」案，霹靂特警充分展現實力，讓任務圓滿落幕。