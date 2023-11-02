國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷（右2）表示，她以母校為榮，強調不會為了選舉去造假學歷、買學位，更不會抄襲論文。（吳佩蓉攝）

陳琬惠（左2）宜蘭服務處表示，該成員未經深思熟慮轉貼了文字訊息，引發不必要誤會，造成紛擾，已為其行為向大家抱歉。

賴清德與陳俊宇宜蘭聯合競選總部2日開記者會，抨擊民眾黨團隊特助劉奕甫意圖利用「歧視學歷」操作選舉，在各大LINE群組中轉傳宜蘭多位候選人的學經歷截圖，並附有歧視性意味的評論。陳琬惠宜蘭服務處表示，該成員未經深思熟慮轉貼了文字訊息，引發不必要誤會，造成紛擾，已為其行為向大家抱歉。

劉奕甫昨日在轉貼的訊息中指出，「以相較法來視其學經歷，究竟誰才有能耐任職國會議員，相信再笨的人亦能選擇」，以學經歷來說，畢業於國立政治大學的現任立委陳琬惠，比起蘭陽技術學院、佛光大學碩士陳俊宇，及維基百科搜尋不到的大漢技術學院畢業的黃琤婷，「相較之下優劣立現」。

針對此不當言論，多位宜蘭青年及相關學校校友今開記者會，強烈譴責任何形式的學歷歧視行為。競總青年部部長陳定霖表示，民眾黨團隊利用學歷歧視言論來操作選舉，十分不可取，是否因民調有落差急了，才請助理出來轉發這種訊息？陳琬惠是否授權戰學歷，請立委別想切割，出來說清楚。

遭影射的國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷也發聲明稿說明，她從未對自己的學歷有任何掩飾，也不需要為了選舉去洗學歷，年輕時靠著打工賺錢、靠助學貸款一路讀完大漢技術學院，在母校也結交良師益友，大漢培育了很多優秀的人才，在各界發光發熱，她以母校為榮，強調不會為了選舉去造假學歷、買學位，更不會抄襲論文。

陳琬惠服務處說，「唯人才任用」是委員聘人的原則，所以「學歷」並非委員聘人的準則，也相信同仁初心並不是想「戰學歷」，而是告訴民眾選舉過程中，大家應該要選賢與能，選擇願意公開透明且可以被檢驗的候選人。