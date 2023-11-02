聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程署（UNRWA）署長拉扎里尼（Philippe Lazzarini）本週三（1）親訪加薩，他表示自以色列對哈瑪斯發動戰爭以來，加薩地區局勢是「前所未有的」而這也是他首次訪問巴勒斯坦地區。他還表示，自10月7日以來已有70名UNRWA工作人員在加薩喪生。

"Most of our staff are like the rest of the population, they are displaced and they are also struggling …despite that, we continue … working around the clock to make the impossible, possible," @UNRWA chief Philippe Lazzarini pic.twitter.com/6CNGBzSxA4 — UN News (@UN_News_Centre) November 1, 2023

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）2日報導，UNRWA發表的一份聲明引述拉扎里尼的話說：「這是我在這場可怕的戰爭爆發以來，首次獲准進入加薩地區，這場悲劇的規模是前所未有的。」

拉扎里尼訪問了位於加薩南部拉法赫的1所UNRWA經營的學校，目前這間學校被用作為巴勒斯坦人的庇護所，他描述那裡人滿為患。他說：「苦難程度和惡劣的衛生條件超乎人想像，每個人都在尋找水和食物。」

先前的一份聲明中UNRWA表示，目前超過67萬人在加薩地區中150個UNRWA設施中避難，已經過於擁擠。

這場加薩地帶的衝突始於巴勒斯坦組織哈瑪斯於10月7日發動的「阿克薩洪水行動」該行動包括一系列的火箭發射和陸地、海上和空中的滲透行動。哈瑪斯表示，這次入侵是為了報復以色列對巴勒斯坦人的襲擊以及對阿克薩清真寺的襲擊。然後，以色列軍隊對加薩地帶的哈馬斯目標進行了無情的轟炸。

自上週末以來，以色列軍隊已擴大了對加薩地區的空中和地面攻擊，自10月7日巴勒斯坦哈馬斯組織發動突襲以來，該地區一直遭受無情的空襲，其中至少有8796名巴勒斯坦人和1538名以色列人在這場衝突中喪生

聯合國人道事務協調廳統計自2008年起至2023年9月21日，也就是以巴戰爭爆發前1個月。統計顯示出，巴勒斯坦死亡數為6407人、15萬260人受傷。以色列死亡人數為308人、6307人受傷。