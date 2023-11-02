資深演員凌音曾演出多檔閩南語劇，驚傳辭世，年輕時剛出道未久就加入中視戲劇《心橋》演出，之後陸續出演《長白山上》、《包青天》、《台灣奇案》等連續劇都是她的作品，當年紅極一時，怎料今傳離世消息，好友郭美珠發文證實了。

郭美珠發文貼出凌音之前的劇照，沉痛表示：「朋友還記得他嗎？（凌音）他是我小時候的朋友一起長大一起變老，也是我前台灣奇案固定成員，昨天走完他這一生修行的路，願往生極樂世界花開見佛，無憂無慮無病無痛去追求你想往幸福快樂。」不捨告別好友。

「佛祖」閩南語連續劇的開鏡儀式，凌音當年飾演耶輸陀羅。（圖/中時資料照）

凌音早年剛出道模樣。（圖/中時資料照）

凌音早年外型亮麗，19歲剛出道未久就加入中視戲劇《心橋》演出，之後陸續出演《長白山上》、《包青天》和《台灣奇案》等連續劇，當年紅極一時。

今年8月凌音昏迷在家中，當時《台灣奇案》編劇Amy等朋友相約在尤美方經營的咖啡館見面，從不遲到的她卻一直未現身，朋友隱隱覺得不對，由於不知道她實際住處，費了一番心力，循線找到後發現她住家大門虛掩，進去後才發現人坐在客廳已經昏迷，趕緊送醫急救，醫師表示「再晚半小時就醒不過來」，末料，仍傳出離世消息。