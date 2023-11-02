MC HotDog熱狗2日推出新歌〈怪物〉，取樣自徐懷鈺1998年發行的經典暢銷曲〈怪獸〉。熱狗在新歌中也罕見地分享親身負面情緒經驗，直言，「去年狀況非常不好的一段時間，那時候我真的覺得快扛不住了，每天活在愁雲慘霧之中，但其實也真的沒什麼大事情，就是很奇怪，在當下那個環境跨不過去就像是會殺死你。」

熱狗後來選擇把被他稱為怪物的憂鬱在創作中抒發，也逐漸也走出了陰霾。他釋出新歌後，更不改詼諧幽默本色調侃自己，這首歌是他從徐懷鈺經典名曲「怪獸」借來那耳熟能詳的慌張，「大家請勿擔心，版權妥妥的，我把原作中象徵外在道德壓迫的怪獸改寫成內在心理失序的怪物。」

MV內容也刻意用無俚頭的喜劇手法呈現，導演藉由精采武打設計，來表現心理醫生想盡辦法用各種招數來對付熱狗內心怪物（心魔）的過程，醫生跟熱狗的過招過程十分有趣，MV還請來兩位既是舞者也是武術老師的演員，分別詮釋醫生及熱狗心魔。武打過程還設計一段心魔從二樓翻落一樓的畫面。