舞台劇《我妻我母我丈母娘》3日起於台北全台首演，2日在親子劇場舉辦彩排記者會，演員趙自強（左起）、郎祖筠、黃宇琳、狄志杰、呂雪鳳、董仔齊聚受訪。（春禾劇團提供）

郎祖筠（左）、狄志杰在舞台劇《我妻我母我丈母娘》彩排記者會上，演出母子對戲經典片段。（春禾劇團提供）

資深演員呂雪鳳（右起）在舞台劇《我妻我母我丈母娘》飾演黃宇琳的媽媽、狄志杰的丈母娘。（春禾劇團提供）

資深演員呂雪鳳（右）在舞台劇《我妻我母我丈母娘》飾演黃宇琳的媽媽、狄志杰的丈母娘。（春禾劇團提供）

曾獲金馬獎女配角獎肯定的資深演員呂雪鳳，近年為調養身體、刻意工作減量，更已5年不拍8點檔，她2日與郎祖筠、趙自強、狄志杰、黃宇琳、董仔一起出席春河劇團舞台劇《我妻我母我丈母娘》彩排記者會，笑說這是活到60歲的她第一齣舞台劇，7年前她因軋戲太忙錯過合作，這次團長郎祖筠再找她，她連考慮都沒有馬上就說好。

呂雪鳳之前養1家7口，背近千萬債務，坦言因為被錢追著跑，所以很不挑戲，這幾年債還完了，無債一身輕、小孩也都大了，覺得有飯吃就好，可以只挑自己喜歡的戲拍，真的覺得好的才接演，《我》就是兼具她喜歡的演員、劇本以及挑戰性等所有圓滿條件的扎實好戲，「這戲我熟、我自己花錢買票看過，也知道這角色之前是方芳演的，我這人唯一好處是臉皮很厚，不怕羞，也不怕接別人的角色，這反而是很好的動力。」

呂許鳳說她這幾年大量減少工作，是因為前些年一直軋戲，on檔的台8、電影、影集都來，工作來了就一直接，還曾經拍8點檔拍到4夜5天沒回家，也曾因軋戲1天來回不同劇組4、5趟，忙到身體健康出狀況。現在的她沒工作就不出門，休養調理得宜，還經常被誇氣色紅潤，甚至被熟識的梳化工作人員問「去哪裡做的醫美」，讓她笑喊：「我沒做啊！」

呂雪鳳劇中要唱京劇與唱歌仔戲的郎祖筠吵架，老本行是歌仔戲的她駕輕就熟，還可以即興編「哭調仔」，郎祖筠笑說：「她連曲調都改，每一場都唱不一樣！」對於自己在關公面前耍大刀唱歌仔戲，唱功也了得的郎祖筠謙虛地說：「我不能想！因為我的壓力是雙重，黃宇琳是京劇小天后、雪鳳姊是歌仔戲天后，我完全不去想，厚著臉皮就對了！」

《我妻我母我丈母娘》2016年首演時曾創造全台20場票房全滿佳績 ，2023年經典作品再現，狄志杰7年前首演時剛與顏嘉樂新婚，回憶當時巡演過程簡直像度蜜月，老婆陪他巡迴，每天洗澡時老婆還會拿劇本在旁邊陪他對台詞，被郎祖筠虧「快們兩人膩死」。時隔7年再演出，他已經是4歲龍鳳胎的爸爸，劇中是老婆、媽媽、丈母娘之間夾心餅的他，在劇中爸爸趙自強「好好說喔」的提醒下，展現超強求生欲：「感謝老天爺，我還是這麼幸福，又加了兩個寶寶，媽媽與丈母娘也都非常體貼幫忙、很以我為主」。顏嘉樂今也在後台伺候老公，堅持要幫他丟便當盒：「我是你助理，便當盒我來丟，我有領你的錢。」被郎祖筠吐槽：「天底下哪有這麼好的助理，還得陪睡！」

狄志杰說：「這幾年很感謝嘉樂、我媽、嘉樂媽媽，出去工作，家裡無後顧之憂。」被趙自強讚許：「我妻我母我丈母娘通通感謝到，一個都沒漏。」事隔多年回歸，狄志杰坦言感觸很不一樣，「 看這劇像是大喜劇，這次回來演，愈演愈悲，這戲根本是一個悲劇啊」！

趙自強劇中飾演爸爸，雖然場次不多但都很關鍵，當年很多觀眾都是被他與狄志杰父子談心那場戲感動逼哭，包括呂雪鳳、狄志杰也都說最喜歡那場戲，覺得這個爸爸太有智慧；狄志杰表示：「趙哥劇中是用智慧調和，我差點被他拉走，好像我在看戲一樣，覺得這男人好巨大、好man喔！這麼有智慧、長得又帥！」一旁的趙自強默默地說：「他無法搞清楚什麼是巨大、什麼是肥大！」

此外，成軍13年、訂閱人數超過300萬的YouTube百萬網紅「這群人」，宣布2024年正式停更頻道，成員「董仔」董芷涵出走團體，也在《我妻我母我丈母娘》有吃重演出，1人分飾多角，董仔說她高中學舞台劇，之後改學歌仔戲，本來就把「想要演舞台劇」列為人生清單之一，所以一接到邀約還不知道要演啥就先答應了，不過可能要與這麼厲害的演員同台壓力太大了，「我昨天掛急診，發燒到39.7度，今天已經好多了！」