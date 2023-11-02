嘉義縣政府輔導水上鄉果樹產銷班第13班，首次將嘉義智慧生產木瓜送進全家便利商店，「免削皮盒裝鮮切木瓜」即日起至11月底在全台4200家全家超商開賣。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今在全家便利商店台中上安店舉辦「獨嘉嚐鮮．瓜木香看─嘉義木瓜截切水果盒x全家上市記者會」。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

翁章梁還與小朋友親切互動，彎腰將木瓜餵給小朋友吃，美味木瓜讓學童直呼想再吃一塊。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府輔導水上鄉果樹產銷班第13班，首次將嘉義智慧生產木瓜送進全家便利商店，「免削皮盒裝鮮切木瓜」即日起至11月底在全台4200家全家超商開賣，產銷班第13班長陳文輝說，今年6月已在台灣取得產銷履歷升級版TGAP PLUS驗證，未來計畫將水上鄉生產的木瓜外銷至日本。

水上鄉果樹產銷班第13班與福和生鮮農產股份有限公司合作推出「免削皮盒裝鮮切木瓜」，今在全家便利商店台中上安店舉辦「獨嘉嚐鮮．瓜木香看─嘉義木瓜截切水果盒x全家上市記者會」，嘉義縣長翁章梁說，水上鄉果樹產銷班第13班導入智慧科技，以大數據控制生產環境，今年還前往日本千葉縣搭建木瓜示範網室，更從全國5900個產銷班中脫穎而出，獲選全國10大績優產銷班，可見13班的智慧生產木瓜具有極高品質。

翁章梁指出，這次合作可說是強強聯手，每顆木瓜都經過嚴格篩選，甜度約13度，入口香甜多汁，經過福和生鮮的包裝，再進到全家販售通路，相信可以驚艷全台的消費者，歡迎民眾到全家超商購買嘉義智慧木瓜。

陳文輝強調，嘉義縣有北回歸線經過，木瓜即使在秋冬生長也享有充足日照，讓秋季木瓜口感紮實，甜度高，目前13班已在日本種植青木瓜並進行銷售，未來計畫將水上鄉生產的木瓜外銷日本。

今翁章梁、水上鄉長林緗亭、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、縣議員江佩曄、福和生鮮總經理邱唯誠、全家便利商店生鮮採購資深經理陳友和等人一起開記者會，翁章梁還與小朋友親切互動，彎腰將木瓜餵給小朋友吃，美味木瓜讓學童直呼想再吃一塊。