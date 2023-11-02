雲林縣麥寮鄉農會傳出幫總統參選人郭台銘爭取連署書，1張換1箱衛生紙，雲林地檢署1日指揮檢、調、警、移民署至麥寮鄉農會等10處執行搜索，查獲約50箱衛生紙，今（2日）向雲林地院聲請羈押麥寮農會總幹事許浚杰等3人，許浚杰及鄭姓女主管遭裁定羈押。

雲林地檢署接獲情資，有麥寮鄉農會幹部要求職員繳交總統副總統連署書，每繳回1張即可換取每箱裝有6串、價值900元的衛生紙，檢警1日發動搜索，在麥寮農會、職員、鄉民家中查獲約50箱衛生紙，帶回13人訊問。

雲林地檢署指出，包括麥寮農會總幹事許浚杰等4名農會主管涉犯違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款對連署人交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，認為許浚杰、鄭女、許女等人恐有串供之嫌，有羈押原因及必要性，向雲林地方法院聲請羈押，林女則以20萬元交保。

雲林地方法院傍晚裁定麥寮農會總敢是許浚杰及鄭姓女主管羈押，許姓女主管8萬元交保。

據了解，搜索行動未查獲連署書，但交叉訊問嫌疑人認為涉嫌重大，有人供稱為聲只是買來的但提不出發票，也有人坦承是送的。