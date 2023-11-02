新竹市長高虹安今(2)日赴市議會進行施政報告，說明今年市府的各項施政與建設成果。不過，新竹市議會藍白綠黃壁壘分明，會後在野黨也提出批評，認為高虹安針對細節沒有說明清楚、含糊而過，更對施政報告不給問表示抗議，直呼「高虹安就是個讀稿機！」PTT鄉民表示「終於發現蔡英文是讀稿機」、「覺得高有總統樣了」、「進議會報告的部分已經贏過某些人了」、「蔡英文也不給問呀」、「這幾個回去會被上頭揍」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，新竹市議員林彥甫直批「議會是要聽高虹安市長報告，不是來聽新聞稿！」高雖然將政策畫得很大很美好，但實際上細節卻沒說明清楚，例如安心通學專車試辦成效為何，也未說明改善計畫，對於近期公車無預警減班影響學生通學，也未能提出具體解決方案。老幼共好方面則多以大撒幣的現金補助為主，了無新意，看不出市長對少子化和長照問題的深入了解，也感受不到想方設法解決的努力。

民進黨新竹市議會黨團則抗議「議會藍白和，護航高虹安施政報告不給問」，認為高虹安再次自廢武功、不做監督。黨團總召陳建名表示，昨日就透過議會得知高虹安的施政報告時間長達90分鐘，藍白兩政黨也有默契順勢屆午時宣布散會。陳建名認為，整份施政報告只見美化過後的虛假數字，新竹客運停班狀況、開學仍不見國小英文教材，甚至因工程任意開挖而造成的交通亂象。

「高虹安就是個讀稿機！」陳建名說，以縣市先導公車為例，高虹安渾然不知這是前市長林智堅時期為了大新竹輕軌路線所規劃的先導路線，通篇報告也不提大新竹輕軌的進度，只因為公車改成電動化而沾沾自喜，「很明顯高虹安根本不知道自己在講什麼，市政該做什麼。」

PTT鄉民表示「學總統的」、「土城找安」、「某國總統讀稿機做最大，哪國就不說了」、「這是在臭EE？」、「終於發現蔡英文是讀稿機」、「EE：嘻嘻」、「是不是在臭」、「不給問是不是在臭某人」、「還好意思說，你家EE不是更扯」、「抓到了，白色版蔡英文」、「到底哪來的臉啊？真的是雙標耶」、「EE：還好我不用報告」、「睡八年真的爽爆」、「這幾個回去會被上頭揍」、「EE牌讀稿機 PRO MAX版」。

還有人說「又是綠能你不能」、「並沒有，小英連記者會都...」、「有總統命」、「講到讀稿機一般人會想到誰？」、「EE：誰在講我壞話？網軍啟動」、「沒有支持唸稿，只是覺得高有總統樣了」、「蔡英文也不給問呀」、「具有總統格局」、「民進黨的主子自己都神隱得很好」、「又在迴力鏢打自己了」、「不就大小姐帶頭的嗎」、「進議會報告的部分已經贏過某些人了」、「高市長是用總統規格對待市議會耶！」