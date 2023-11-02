2024總統大選持續倒數，在野整合仍未見曙光，多家民調公司近日也公布10月份最新民調，長期關注研究台灣選情的日本政治學者小笠原欣幸分析最新局勢指出，因為藍白合成主要議題，被高度關注的侯、柯的民調都上升、賴則下跌；雖侯、柯營各有11月的主要話題，但隨總統正副搭檔、不分區名單公布，三黨的討論度將趨於一致，屆時賴清德支持度可能回流，但只要賴到12月跌破35%防線，就有可能出現棄保，賴接下來的考驗是說服選民讓民進黨繼續執政，侯、柯陣營則是要向中間選民說明，在野合作拿下國會過半、組成聯合政府的具體未來規劃。

對於4腳督局勢，小笠原比較7家民調公司的9月、10月民調，計算其平均值及標準差。結果顯示，民進黨賴清德下跌2.2個百分點，31.9%居第一；民眾黨柯文哲23.5%，上升1.4個百分點；國民黨侯友宜21.5%，上升2.3個百分點；無黨籍郭台銘8.8%，下跌1.1個百分點。

小笠原分析，賴清德雖居冠，但與8月的巔峰相比，明顯減少的局勢在繼續，在野黨的柯文哲、侯友宜則都有上升。

三腳督態勢下，比較5家民調公司的9月、10月民調，結果顯示，賴清德32.4%，下跌3個百分點；柯文哲26.1%，上升0.3個百分點；侯友宜24.1%，上升2.5個百分點。

小笠原分析，賴清德雖仍第一，但與第二名的差距正在縮小，四腳督時領先8.4%，但三腳督僅領先6.3%；且賴相比9月是大幅度下跌，侯友宜雖大幅上升2.5個百分點，但與柯文哲仍是麻花捲、爭老二。

對於民調變化原因，小笠原直言，10月的話題就是「在野整合」(藍白合)，在野黨、執政黨支持者都會關注發展，話題熱度高，且是長時間、持續成為選舉議題，被高度關注的柯、侯民調上升，關注度較低的賴民調下跌，都是正常現象。

小笠原也點出，在野整合的討論，與對民進黨的批評相互連動，因此蔡政府10月的滿意度及民進黨政黨支持度都較低迷，但相比9月有巴西蛋爭議、前農業部長陳吉仲下台，10月並沒有具體批評的議題，只是被議題帶風向。民進黨立委趙天麟被爆出婚外情對綠營有傷，也影響賴10月下旬的支持度下跌，雖趙天麟馬上就退選做危機處理，但此議題於11月份是否會捲土重來，值得注意。而在野陣營炒熱整合議題帶動攻勢，選舉策略雖成功，但只是網路聲量的話題熱度，能否因此轉化成選票還要謹慎對待。

對於在野陣營後續的選舉策略，小笠原也做出預測，因整合議題的賞味期將至，柯、侯陣營都有意識要做損害控管，因此對外都不會宣稱「整合破局」，而是會繼續或擴大討論，維繫支持者期望，也可能成為區域立委選舉的武器之一。

此外，侯、柯營都已經各自準備好11月的「主Key」議題，柯文哲會拉攏郭台銘操作「郭柯配」，但從最開始就不存郭台銘當正的選項，柯只是希望能獲得資金援助，而郭會覺得自己被當笑話，這過程中的討論就會掀起話題；侯陣營則是將議題放在民進黨政府的腐敗無能，會以光電、風電等議題攻擊，能源議題也正是蔡政府的「阿基里斯之腱」。

針對後續選情變化，小笠原也示警，11月將公布正副總統人選和各政黨的不分區立委名單，屆時三組候選人的消息量和關注度將趨於一致，賴清德的支持度可能會因此回流。若三人支持度維持10月份之水準，棄保將成為重要議題，若賴的民調跌到35％以下，將有機會棄保成功，所以12月的關注話題就是「賴清德能否守住35％防線」。

小笠原總結，台灣期盼政黨輪替的呼聲很強烈，這對「藍白合」是強力的支持，但隨投票日接近，中間選民會認真考慮選後的執政者，在野陣營需要的不只是「藍白合的延續戰」，還要有「進化版策略」，也就說明選後會組成甚麼樣的政府，若藍白國會能成功過半，將會怎麼影響台灣政治。而賴清德陣營需要面對的問題，就是在蔡政府8年執政後，如何說服選民讓民進黨繼續執政。